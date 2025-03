«Je lui ai mis quelques coups» : Bagarre dans le vestiaire de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a une nouvelle fois renforcé son effectif en enrôlant trois nouveaux joueurs, dont Amine Gouiri, qui remplace numériquement Elye Wahi qui s'est engagé avec l'Eintracht Francfort. Une arrivée qui fait l'unanimité bien que Leonardo Balerdi reconnaisse qui lui était arrivé de mettre quelques coups à l'attaquant lorsqu'il évoluait au Stade Rennais.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a du tout recommencer pour le poste d'avant-centre. Et pour cause, Elye Wahi a été vendu à l'Eintracht Francfort après une première partie de saison très poussive. Et c'est Amine Gouiri qui a débarqué pour le remplacer. L'international algérien s'est d'ailleurs rapidement imposé à Marseille. Interrogé sur son nouveau coéquipier, Leonardo Balerdi se remémore d'ailleurs quelques duels musclés avec l'ancien Rennais.

«J’essayais de le faire sortir du match avec les mots»

« On s’est souvent joué comme adversaires, c’était un peu la guerre (sourire). Je savais qu’il avait des qualités donc à chaque fois que j’étais contre lui, j’essayais de le faire sortir du match avec les mots (rires)... », lâche le défenseur de l'OM dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

«Je je lui ai mis quelques coups aussi»

« Cela arrivé, je lui ai mis quelques coups aussi ! Il est content d’être avec nous, d’être dans la même équipe que moi, et je suis content moi aussi ! », ajoute Leonardo Balerdi, visiblement soulagé d'avoir désormais Amine Gouiri dans son camp.