Impassible, cette recrue a délivré l'OM

Dernière recrue d'un été de folie à l'OM, Neal Maupay a connu sa première titularisation ce samedi lors du match face à l'OGC Nice. Le défi était immense pour l'attaquant français de 28 ans, puisqu'il foulait la pelouse du Vélodrome pour la première fois avec le maillot phocéen, et ce, face à son club formateur. Alors qu'il s'est offert un but, Neal Maupay s'est enflammé.

A la toute fin du mercato estival, l'OM a accueilli Neal Maupay en prêt en provenance d'Everton. L'attaquant français n'aura pas mis longtemps avant de faire ses preuves, puisqu'il a marqué face à Nice (2-0) ce samedi. Une belle entrée en matière pour lui.

Titulaire pour affronter son club formateur, Nice, Neal Maupay a parfaitement relevé le défi en ouvrant le score à la fin de la première mi-temps. « Mon but ? C’est une énorme fierté, c’est mon premier match ici…L’accueil des supporters, marquer le premier but devant le virage sud, tout ça, c’est un moment spécial. C’est vrai que c’était un match particulier contre mon club formateur, où j’ai fait mes classes, mais comme je l’ai dit, je suis un gars qui donne tout. Peu importe l’équipe en face, je fais tout pour aider l’équipe à gagner, et je l’ai fait aujourd’hui » a-t-il déclaré au micro de BeIN SPORTS après la rencontre.

Nouveau venu, Neal Maupay est là pour concurrencer Elye Wahi, et visiblement, les choses pourraient être compliquées pour l'ancien lensois. Pour Roberto De Zerbi, cela pourrait être un véritable casse-tête.