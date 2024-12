«Ils se sont bien trouvés» : Riolo balance, l’OM fait mieux que le PSG !

Thomas Bourseau

A l’OM, un Mistral nouveau souffle sur la cité phocéenne et le centre Robert Louis-Dreyfus. Medhi Benatia est venu épauler Pablo Longoria dès novembre 2023 avant que Fabrizio Ravenelli en fasse de même à la dernière intersaison. Un trio de choc qui en fait pâlir beaucoup selon Daniel Riolo dont le PSG. Explications.

Le PSG a bâti son nouveau projet sportif à la fin de la saison 2021/2022. Avec le départ de Leonardo de la direction sportive, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de donner les clés du camion à Luis Campos qui devenait alors le conseiller football du Paris Saint-Germain. Le but, mettre en place une nouvelle politique sportive par le biais de laquelle le développement des jeunes talents allait remplacer la surpopulation de stars au sein du vestiaire.

«L'image m'a claqué à la figure»

Le renouveau de l’OM a eu lieu pendant cette année 2024. A la fin de l’an dernier, Medhi Benatia était nommé conseiller sportif du club phocéen et Fabrizio Ravenelli a hérité du poste de conseiller institutionnel de l’Olympique de Marseille. Avec Pablo Longoria, ils sont tous les trois passés par la Juventus, une école de discipline. Daniel Riolo avoue avoir été bluffé en ce début de saison.

« Je ne sais plus lors de quel match c'était, mais je les ai vus tous les trois côte à côte en tribunes, l'image m'a claqué à la figure. Tous les trois ont bossé à la Juve, un club important dans ma famille. Pablo Longoria a été frappé par ses années passées à Turin (2015-2018) et je sais à quel point il a aimé travailler là-bas. Ravanelli, en tant que joueur dans les années 90 (1992-1996), je n'en parle même pas, et Medhi Benatia (2016-2019) le dit lui-même : il a été marqué par la façon dont tout est organisé, comme c'est aussi le cas au Bayern Munich, où il est également passé (2014-2016). Ces clubs-là sont des institutions ».

«L'image est forte, ce n'est pas celle que dégage au PSG Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos»

Pour La Provence, l’éditorialiste de RMC a d’ailleurs fait un parallèle peu flatteur pour le PSG.

« Et quand je les ai vus réunis comme cela, je me suis dit : "Ils se sont bien trouvés". Peut-être qu'à un moment Pablo (Longoria) a été un peu trop seul dans ce club pour présenter une institution forte, car il a été en conflit avec d'autres dirigeants... En tout cas maintenant, ça a l'air de filer droit ! Peut-être que ça ne tiendra pas, ça ne fonctionnera pas mais en tout cas la volonté d'unir les forces vives du club est présente. Et je me répète, l'image est forte, ce n'est pas celle que dégage au PSG Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, par exemple ». Nasser Al-Khelaïfi appréciera…