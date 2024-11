Il valide sa signature avec l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après la claque reçue face au Paris Saint-Germain (0-3), l’Olympique de Marseille s’est bien repris sur la pelouse du FC Nantes (2-1), lui permettant de récupérer la deuxième place du classement. Une prestation qui conforte Pierre-Emile Højbjerg dans son choix d’avoir rejoint la cité phocéenne lors du dernier mercato estival.

C’est l’un des très jolis coups de l’été. Arrivé en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt avec option d’achat avoisinant les 15 millions d'euros, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement imposé comme l’une des valeurs sures de ce nouvel OM. La direction a de quoi s’enthousiasmer de ce recrutement, un sentiment partagé par le milieu danois.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« C’est magnifique »

Après la victoire face à Nantes (2-1), Pierre-Emile Højbjerg a salué la prestation des siens dans un discours de leader. « C’est magnifique. Nous avons joué un match très difficile et intense. Félicitations à Nantes. Je suis très fier de l’équipe et de la façon dont nous nous sommes remobilisés cette semaine pour venir ici, assumer nos responsabilités et décrocher la victoire », a confié celui qui ne regrette pas sa signature à l’OM.

« Fier d’être aux côtés de cette équipe »

« Nous jouons avec du risque, et c’est vrai que parfois cela expose un peu notre défense, mais je trouve que nous avons assumé ce match comme nous le souhaitions, poursuit Højbjerg au micro de DAZN, rapporté par Football Club de Marseille. Il y a encore des points à améliorer, mais l’attitude et la détermination dont nous avons fait preuve me rendent vraiment fier d’être aux côtés de cette équipe »