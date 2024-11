Rabiot - OM : De Zerbi fait une demande inattendue !

Arnaud De Kanel

De nouveau titularisé par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot découvre un nouveau poste depuis son arrivée à l'OM. En effet, l'habituel relayeur gauche évolue à droite puise son entraineur préfère les faux pieds. Rabiot se plie à la volonté de son coach sans broncher.

Adrien Rabiot a débarqué à l'OM au mois de septembre et il ne quitte plus le onze de Roberto De Zerbi depuis la rencontre face à Montpellier. D'ailleurs, le coach italien ne lui fait pas de cadeau puisqu'il le fait jouer à un nouveau poste, celui de milieu relayeur droit, lui qui est pourtant gaucher.

«C'est une volonté du coach»

« Mon positionnement en relayeur droit ? C'est une volonté du coach qui s'adapte aussi à ce qu'on lui dit, ce qu'on ressent. Gaucher, j'ai davantage évolué relayeur gauche mais dans le jeu qu'il veut mettre en place, il préfère un gaucher à droite et un droitier à gauche », a déclaré Adrien Rabiot en zone mixte. Néanmoins, il note que Roberto De Zerbi est ouvert au dialogue.

«Il est à l'écoute»

« Il est à l'écoute de ce qu'on lui dit, si on se sent bien ou moins bien, il est à l'écoute et il ne nous met pas à un poste où on reste absolument figé, on a pas mal de liberté », a ajouté Adrien Rabiot.