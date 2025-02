Il signe à l’OM, le gros coup dur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si quatre joueurs ont été recrutés cet hiver, ils sont seulement trois à avoir fait leur débuts avec l’OM pour le moment : Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer. Première recrue hivernale, Luiz Felipe n’a toujours pas joué la moindre minute depuis son arrivée à Marseille, la faute à un physique fragile.

Samedi dernier sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Luiz Felipe avait une occasion en or d’effectuer ses grands débuts avec l’OM. En l’absence de Leonardo Balerdi, le défenseur âgé de 27 ans aurait pu connaître sa première titularisation, mais a dû déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet.

Luiz Felipe enchaîne les problèmes physiques

Bien qu’il soit arrivé avant Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer, Luiz Felipe n’a toujours pas joué la moindre minute depuis qu’il est à l’OM. Comme indiqué par L'Équipe, cela s’explique par un physique fragile, d’autant plus que l’international italien (1 sélection) n’avait pas joué depuis le mois d’août et avait donc besoin de retrouver du rythme.

Bientôt ses grands débuts avec l’OM ?

Malgré tout, Luiz Felipe s’est très bien acclimaté à son nouvel environnement et son arrivée a été saluée par plusieurs membres du vestiaire, à l’image d’Adrien Rabiot. Ses sensations s’améliorent de jour en jour et bientôt deux mois après s’être engagé jusqu’en juin 2026, il pourrait jouer ses premières minutes avec l’OM prochainement.