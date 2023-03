«Il m’exaspère» : Un joueur de l'OM se fait fracasser

Hugo Chirossel

Prêté à l’OM par Arsenal cette saison, Nuno Tavares s’est rapidement mis en évidence par ses qualités offensives. Le latéral portugais a marqué six buts depuis le début de la saison, mais il se fait également régulièrement remarquer par sa nonchalance et ses erreurs techniques, ce qui a une nouvelle fois été le cas dimanche soir face au Stade Rennais. Daniel Riolo s’est exprimé sur le joueur âgé de 23 ans et a eu des mots très durs pour qualifier ses performances.

Battu par le PSG à domicile et éliminé de la Coupe de France par Annecy, l’OM a repris sa marche en avant dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais (0-1). Une victoire importante qui permet aux hommes d’Igor Tudor de mettre leur adversaire du soir à neuf points et de conforter leur seconde place au classement. Toutefois, il y a un joueur qui a été la cible des critiques après cette rencontre : Nuno Tavares.

Riolo se paie Nuno Tavares

Placé dans le couloir droit pour cette rencontre, le latéral portugais a tout raté, ou presque. Auteur de six buts depuis le début de la saison, Nuno Tavares fait souvent preuve de nonchalance et d’imprécisions techniques, ce qui s’est une nouvelle fois vu contre le Stade Rennais, match au cours duquel il a perdu 21 ballons. Une performance qui lui a valu de s’attirer les foudres de Daniel Riolo après la rencontre.

« T’as l’impression qu’il a mis les chaussures à l’envers »