Il chambre l'OM comme Mbappé, c'était prémédité

Pierrick Levallet

Après la victoire du PSG contre l'OM il y a quelques jours, Kylian Mbappé a laissé exploser sa joie dans le vestiaire. La star de 24 ans a d'ailleurs inspiré Annecy, qui a célébré son succès contre le club phocéen comme l'international français ce mercredi. Alexy Bosetti a d'ailleurs expliqué les coulisses de cette célébration.

« Ça, c'est une journée au boulot ! » Cette phrase de Kylian Mbappé est déjà entré dans les mémoires. Après avoir aidé le PSG à prendre sa revanche sur l’OM, la star de 24 ans a laissé exploser sa joie dans le vestiaire. Et très influent dans le football français, l’international français a inspiré les joueurs d’Annecy, qui ont éliminé l’OM en Coupe de France mercredi dernier.

Mbappé a inspiré Annecy contre l’OM

De retour au vestiaire, les hommes de Laurent Guyot ont clairement manifesté leur bonheur. Et ils n’ont pas hésité à faire un petit clin d’oeil à Kylian Mbappé. « C’est ça le boulot Kyky ! Il n’y a pas que toi qui fait le taff ! C’est ça le boulot » a notamment lancé Alexy Bosetti, suivi par Vincent Pajot quelques instants plus tard. La vidéo a déjà fait le tour des réseaux sociaux, et l’attaquant de 29 ans a tenu à en expliquer les coulisses.

«On s’était dit qu’on allait faire pareil»