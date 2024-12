Greenwood se fait recadrer à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la polémique, l'OM a décidé d'aller jusqu'au bout cet été et de recruter Mason Greenwood. 30M€ ont ainsi été dépensés pour l'ex-joueur de Manchester United, qui apporte énormément sur un terrain de football. Mais voilà que Greenwood pourrait faire encore mieux et Mehdi Benatia n'a pas manqué de le recadrer.

Indésirable désormais en Angleterre, Mason Greenwood s'est relancé la saison dernière en prêt à Getafe. Le voilà désormais à l'OM, où il a été transféré au mercato estival. L'Anglais a posé ses valises sur la Canebière et les qualités qu'il avait pu montrer avant ses déboires judiciaires sont toujours là. Greenwood fait ainsi le bonheur de l'OM, qui en attend toutefois plus...

Benatia et le cas Greenwood

Pour 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia s'est confié sur Mason Greenwood. Et dans un premier temps, le conseiller sportif de l'OM a expliqué à propos de l'ailier britannique : « Le bon côté de Mason Greenwood pourrait jouer dans beaucoup d'équipes en Europe ». Mais voilà que Benatia a aussi des choses à redire sur Greenwood.

« Il doit penser à aider davantage l'équipe »

« Aujourd'hui, par rapport à Rabiot ou Hojbjerg, ça reste un jeune joueur qui a une grosse marge de progression collectivement et défensivement. Il faut qu'il l'entende et qu'il l'accepte. Il doit penser à aider davantage l'équipe, même si on sait que c'est un joueur de talent qui là pour faire la différence », a confié le Marocain. Mason Greenwood est averti.