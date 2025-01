Greenwood annonce du lourd avec l'OM !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood a parfaitement réussi ses débuts sous la houlette de Roberto De Zerbi. Toutefois, comme il l'a reconnu lui-même, le numéro 10 marseillais s'est relâché. De retour au premier plan au mois de décembre, Mason Greenwood a annoncé qu'il allait retrouver son meilleur niveau et faire tout son possible pour rester au top.

A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a été vendu à l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 26M€ pour finaliser le transfert de l'attaquant de 23 ans lors du dernier mercato estival.

Kvaratskhelia déjà en quête d'un nouveau défi à l'étranger après un transfert record. Que cache cette soudaine envie ? 👀

➡️ https://t.co/G9WaPxCFgi pic.twitter.com/ZDqTWeZRh4 — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Ligue 1 : Greenwood est le joueur du mois de décembre

Lors de ses premiers pas à l'OM, Mason Greenwood a éclaboussé de sa classe la Ligue 1. D'ailleurs, le numéro 10 de Roberto De Zerbi est l'actuel meilleur buteur du championnat de France. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Mason Greenwood a avoué qu'il s'était relâché dernièrement. Mais heureusement pour l'OM, le joueur du mois de décembre remonte en puissance, et il ne compte plus lever le pied cette saison.

«Je me suis un peu relâché»

« Une note sur 10 pour ma première partie saison ? 7 ou 8, je pense que je peux faire beaucoup mieux. J’ai très bien commencé lors des trois premiers matchs, puis je me suis un peu relâché. J’espère que je pourrais revenir à ce niveau et le maintenir. (…) Je suis content, c’était une bonne première moitié de saison pour moi. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, mon entraîneur m’a aussi aidé individuellement. J’espère continuer à marquer des buts et aider mon équipe à gagner plus de matchs », a déclaré Mason Greeenwood, la recrue estivale de l'OM. Reste à savoir s'il remplira cette mission. Pour rappel, l'ailier droit de 23 ans est engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec le club marseillais.