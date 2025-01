En feu, un joueur de l'OM veut le PSG !

Thomas Bourseau

L'OM continue de mettre la pression sur le PSG dans la quête du titre de champion de France. Samedi, après le succès marseillais contre le Stade Rennais (2-1), l'Olympique de Marseille revenait à quatre points du Paris Saint-Germain qui comptait un match en moins. L'opportunité parfaite pour Geronimo Rulli afin de lancer un avertissement au club de la capitale.

Samedi soir, l'OM a arraché une victoire précieuse en terres bretonnes. Sur la pelouse du Stade Rennais et grâce à des réalisations de Mason Greenwood et d'Adrien Rabiot, les hommes de Roberto De Zerbi réduisaient l'écart avec le PSG en haut du classement de Ligue 1 avec seulement quatre points de moins que le champion de France qui recevait l'ASSE dimanche soir.

«Je suis à quatre points du PSG. C’est ma mentalité, je veux gagner»

Un succès important pour lequel la contribution de Geronimo Rulli n'est clairement pas à diminuer. Pour la troisième fois de la saison, le portier argentin a repoussé un penalty. De quoi faire le bonheur de l'OM. En zone mixte et dans des propos rapportés par RMC Sport, la recrue estivale de l'Olympique de Marseille n'a pas mâché ses mots et a prévenu le PSG avant le choc entre les deux équipes le 16 mars prochain au Parc des princes. « Je suis à quatre points du PSG. C’est ma mentalité, je veux gagner ».

«Je n’ai pas peur de le dire»

Geronimo Rulli a conclu en appréciant le fait d'être attendu, lui et l'OM, par tous leurs adversaires en Ligue 1. « Je n’ai pas peur de le dire. On est très contents parce qu’on a fait un très bon match. On a gagné le respect de toutes les équipes. Elles nous attendent toutes dans leur moitié de terrain ».