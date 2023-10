Double coup dur à l'OM, le vestiaire enrage

Arnaud De Kanel

Défait à Nice samedi soir, l'OM a perdu plus que trois points. Les joueurs de Gennaro Gattuso ont perdu la confiance, mais aussi deux de leurs coéquipiers, à savoir Jonathan Clauss et Pau Lopez. Cela ne laisse pas insensible le vestiaire, à l'image d'Ismaïla Sarr qui confirme qu'il s'agit « d'une grosse perte ».

Alors que l'infirmerie s'était vidée, revoilà les blessés à l'OM ! Touchés lors du match face à l'OGC Nice, Jonathan Clauss et Pau Lopez ont cédé leur place à Amir Murillo et Ruben Blanco. Gennaro Gattuso a donné de leurs nouvelles après la rencontre, tandis qu'Ismaïla Sarr a déploré leur perte.

«C'est une grosse perte pour nous»

« Oui, c'est vrai qu'ils sont blessés. C'est une grosse perte pour nous, pour toute l'équipe. Mais on est une équipe », a déclaré l'ailier de l'OM en zone mixte dans des propos relayés par Le Phocéen. Ismaïla Sarr est désormais tourné vers les prochaines échéances.

«On a un effectif complet et on va travailler»