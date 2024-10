Thomas Bourseau

Depuis le coup d’envoi de la saison 2024/2025 de Ligue 1, l’OM a vu son gardien Geronimo Rulli lui sauver la mise à plusieurs reprises. D’ailleurs, selon les data du championnat, Rulli s’est montré plus décisif que Gianluigi Donnarumma à quelques jours du choc entre l’OM et le PSG (27 octobre).

Gianluigi Donnarumma a été dans l’œil du cyclone ces dernières semaines. Et la raison principale demeure sa prestation qu’il aimerait oublier face à Arsenal lors de la deuxième journée de saison régulière de la Ligue des champions (0-2) lui qui a été fautif sur les deux buts encaissés par les hommes de Luis Enrique.

«Si j'ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois»

Ex-entraîneur des gardiens de Chelsea et actuellement en poste à Dunkerque, Christophe Lollichon tenait le discours suivant à BFM TV dans la foulée de la défaite du PSG sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions. « Si j'ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu'il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. J'ai vu sa progression et il est en pleine maturité à l’OM ». Geronimo Rulli a débarqué à l’OM contre un chèque de 4M€ en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’intersaison et s’est déjà employé à maintes reprises en permettant au club marseillais de sauver des points de temps à autres.

Rulli, plus décisif que Donnarumma ?

Et il semblerait que les statistiques donnent raison à Christophe Lollichon sur ce début de saison. Le site officiel de la Ligue 1 a publié le classement des gardiens les plus décisifs en se basant sur un pourcentage d’arrêts cette saison. Gianluigi Donnarumma pointe à la 5ème place avec 73,3 % d’arrêts à son actif et se trouve être devancé par Geronimo Rulli et son chiffre à 75 %. Philipp Köln (AS Monaco, 77,8 %), Marcin Bulka (OGC Nice, 81,6%) ainsi que Brice Samba (RC Lens, 84,6%) occupent les premières places du classement.