Désillusion pour une star, l’OM se frotte les mains

Pierrick Levallet

Cet hiver, Marcelino devrait être confronté à un casse-tête à l'OM avec la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs joueurs marseillais pourraient bien quitter le club phocéen le temps de disputer la compétition qui se déroulera du 13 janvier au 21 février. Mais Marcelino devrait néanmoins pouvoir compter sur deux recrues phares pendant la CAN.

Doté d’un effectif composé de nombreux joueurs africains, Marcelino va être confronté à un casse-tête cet hiver à l’OM. Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra entre le 13 janvier et le 21 février, plusieurs éléments marseillais pourraient quitter le club phocéen le temps de disputer la compétition.

Kondogbia va rester à l'OM cet hiver

Pour les départs potentiels notables, on peut compter ceux d’Ismaïla Sarr, Amine Harit, Chancel Mbemba ou encore Iliman Ndiaye. Marcelino devrait néanmoins pouvoir compter sur Geoffrey Kondogbia. Battu par le Ghana il y a quelques jours, la Centrafrique a vu ses rêves de disputer la CAN s’envoler.

Aubameyang ne sera pas à la CAN non plus

Mais le milieu de terrain de l’OM n’est pas le seul à avoir subi une telle désillusion. Pierre-Emerick Aubameyang ne disputera pas non plus la compétition africaine. Le Gabon n’avait pas le droit à l’erreur et avait besoin d’une victoire contre la Mauritanie pour se qualifier pour la CAN. Mais finalement, le buteur de l’OM et ses coéquipiers se sont inclinés (2-1). Marcelino peut se frotter les mains, puisqu’il ne sera pas privé de ces deux joueurs cet hiver.