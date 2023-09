L'entraineur de l'OM pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM accueille Toulouse ce dimanche (17h05) au Vélodrome, le club marseillais espère véritablement lancer sa saison. Après un échec en barrages de la Ligue des Champions ainsi que plusieurs matchs nuls décevants en Ligue 1, l’entraîneur Marcelino a poussé un coup de gueule en conférence de presse ce vendredi.

Au sortir d’une trêve internationale marquée par les blessures d’Ismaïla Sarr et de François Mughe, l’OM espère se relancer face à Toulouse ce dimanche. 3ème du championnat de France, à égalité de points (8) avec le PSG, le club phocéen va également connaître un rythme endiablé en Europe avec un premier déplacement sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam jeudi prochain.

Il l'annonce, le PSG a plombé son plan avec l'OM https://t.co/Ob8tYezYc8 pic.twitter.com/gZTSILcpH0 — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Des points perdus trop facilement pour l’OM

De plus, l’OM peut se mordre les doigts. Car lors de ses deux matchs à l’extérieur cette saison, le club phocéen a concédé le match nul malgré une supériorité numérique. Face à Metz (2-2) et Nantes (1-1), Marseille pourrait avoir déjà lâché de précieux points pour la suite de la saison…

« Est-ce que je suis content aujourd'hui ? Non »