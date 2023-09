«Triste», un joueur déballe tout sur l’échec de l’OM

Thomas Bourseau

Alors que l’OM a recruté en masse lors du mercato estival, à savoir neuf arrivées, dans l’optique d’être compétitif dans toutes les compétitions, le club phocéen s’est raté lors des barrages de la Ligue des champions. Un regret encore bien présent dans la tête de Vitinha. Il raconte.

En ce début de saison, Vitinha semble avoir retrouvé des couleurs après six premiers mois poussifs à l’OM. La recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille a inscrit deux buts en Ligue 1 face au Stade de Reims (2-1) et au FC Metz (2-2).

L’aveu de Vitinha sur la déroute de l’OM en Ligue des champions

Néanmoins, le buteur portugais n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la double confrontation face au Panathinaïkos lors du tour préliminaire de la Ligue des champions. Cueilli à froid par les Grecs (1-0 à l’aller et 2-2 au retour), l’OM est sorti par la petite porte avant même le réel coup d’envoi de la compétition. Un regret certain pour Vitinha.

«C’est un peu frustrant, triste»