«Le plus nul joueur»… Il se fait chambrer par le vestiaire de l’OM en public

Thibault Morlain

En ce début de saison, l’OM a déjà connu de grosses difficultés avec cette élimination en Ligue des Champions. Il n’empêche qu’en Ligue 1, les résultats sont bons pour les joueurs de Marcelino et l’ambiance est visiblement bonne dans le vestiaire olympien. Sur les réseaux sociaux, Pape Gueye a montré à quel point le groupe de l’OM vivait bien. Un Olympien en a d’ailleurs fait les frais.

Blessé au genou la saison dernière, Amine Harit avait manqué la Coupe du monde ainsi que de longs mois de compétition avec l’OM. Mais voilà que le Marocain est enfin de retour. S’il a montré sur les terrains qu’il n’avait rien perdu de son talent, cela ne suffit pas tout le temps pour gagner à l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers à l’OM…

Grande nouvelle pour l'OM, il fait son retour https://t.co/xXfiSLLsXM pic.twitter.com/BysAp1afqF — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Le plus nul joueur du mois au Toro »

Sur son compte Instagram , Pape Gueye a posté une amusante story. Le joueur de l’OM a ainsi lâché à ses fans : « J’ai le plaisir de vous annoncer le retour du jeu : Le plus nul joueur du mois au Toro ! ».

« Tu as été l’élu Amine Harit »