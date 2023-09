OM : Un hommage spécial se prépare, il pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Depuis quelques mois, Laurent Tapie essaye de récolter des fonds afin d’honorer la mémoire de son père et ancien président de l’OM, Bernard Tapie, en construisant une statue qui serait placée sur le parvis de l’Orange Vélodrome. Une action qui n’est pas vraiment au goût de Christophe Dugarry, comme il l’a confié sur les antennes de RMC.

« J'ai levé les deux tiers des sommes. J'en suis content, mais il manque un tiers. J'en profite pour faire un appel à tous ceux qui aimaient mon père, et même à ceux qui ne l'aimaient pas mais qui pensent qu'il mérite que quelque chose reste après lui . » Il y a quelques jours sur RMC , Laurent Tapie avait donné des nouvelles de son projet de statue en l’honneur de Bernard Tapie, qui serait érigée sur le parvis de l’Orange Vélodrome. Une action pour rendre hommage à l’ancien président de l’OM qui visiblement avance bien, mais qui ne fait pas l'unanimité pour autant.

L'OM prépare une nouvelle révolution https://t.co/pkPbVqWHX9 pic.twitter.com/VC3MqRdb5P — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Il y a des choses qui pour eux ont été graves»

« Les dirigeants ont le droit d’estimer que pour mettre une statue devant un stade, il faut que l’image du personnage, ce qu’a fait le personnage, soient irréprochables. Ils ont le droit de fixer leurs propres limites et de considérer que malgré toutes les bonnes choses qu’a faites Bernard Tapie pour l’OM, il y a des choses qui pour eux ont été graves, qui montrent que tout n’a pas été parfait. Ils ont le droit de prendre les décisions qu’ils veulent. Est-ce que c’est choquant de ne pas voir de statue de Bernard Tapie devant le Vélodrome ? Moi, si je n’en voyais pas, ça ne me choquerait pas », a déclaré Christophe Dugarry, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Il y a des gens qui ont souffert»