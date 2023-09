A l'OM, il a été surpris par Payet et Guendouzi

Amadou Diawara

Passé par l'OM pendant une saison et demie - entre mars 2021 et juillet 2022 - Jorge Sampaoli a été impressionné par plusieurs joueurs de son effectif. En effet, l'actuel technicien de Flamengo a avoué qu'il avait été surpris par Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, Gerson, Boubacar Kamara et William Saliba, entre autres.

Jorge Sampaoli n'a pas oublié son séjour à l'OM. En effet, le technicien argentin garde un très bon souvenir de son passage à Marseille entre mars 2021 et juillet 2022. « Je me suis senti heureux d’avoir pu transmettre une idée différente dans un championnat distinct » , a confié Jorge Sampaoli sur la chaine Twitch du FC Séville, l'un de ses anciens clubs.

Sampaoli a été bluffé par plusieurs joueurs de l'OM

D'ailleurs, Jorge Sampaoli a été bluffé par plusieurs joueurs lors de son séjour à l'OM, comme il l'a lui-même avoué lors du même entretien pour la chaine Twitch du FC Séville.

«J’ai été surpris par Payet, Guendouzi... »