De Zerbi - OM : «C’est fini», la bombe confirmée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi a toujours la cote sur le marché des entraîneurs, et notamment du côté de l’Italie. Son nom est évoqué avec insistance du côté de la Juventus Turin, et Daniel Riolo a d’ailleurs confirmé dimanche soir en direct le changement de coach qui se préparait du côté du club bianconero.

Alors que l'OM pointe à la 2e place du classement de Ligue 1 et semble idéalement bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, Roberto De Zerbi n'est pas étranger à cette réussite. Le coach italien a eu un véritable impact sur la qualité du jeu marseillais depuis sa nomination l'été dernier, et forcément, ce bon travail effectué avec l'OM attire les convoitises sur le marché...

La Juventus sur De Zerbi pour remplacer Motta ?

Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi figure sur la short-list de la Juventus Turin pour venir remplacer Thiago Motta en fin de saison. Ce dernier devrait payer ses mauvais résultats d'ensemble et ainsi être limogé par le club bianconero, et cette information a d'ailleurs été validée en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, dimanche soir, par Daniel Riolo.

Riolo confirme la bombe

« Je pense que Thiago Motta ne devrait pas résister. Déjà qu’il était sur un fil, je pense que c’est fini. L’expérience n’aura pas été bonne, il va falloir qu’il reparte d’en bas. Il va falloir qu’il fasse un pas en arrière », a indiqué Riolo. Et l'OM devrait donc se retrouvé menacé pour Roberto De Zerbi...