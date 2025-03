Coup de pression à l’OM : De Zerbi se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi ne s’est pas fait que des amis dans sa gestion du cas Mason Greenwood ces derniers jours à l’OM, puisque le coach italien n’avait pas hésité à mettre un coup de pression à son attaquant. Et Christophe Dugarry, très agacé par ces méthodes, n’hésite pas à clasher l’entraîneur de l’OM.

« Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas », avait lâché Roberto De Zerbi la semaine en conférence de presse pour mettre la pression sur Mason Greenwood, qu’il juge beaucoup moins tranchant en ce moment avec l’OM. Une sortie médiatique qui a fait du bruit de la part du technicien italien, et qui n’a pas été du goût de tout le monde.

« Bravo De Zerbi », Dugarry se lâche

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry a fracassé l’entraîneur de l’OM au sujet de Greenwood et de Luis Henrique qu’il a également critiqué : « Qu’il continue De Zerbi avec ses coups de pression. Il a raison apparemment ça fonctionne bien. (…) C’est génial ! L’entraîneur perd un match, il met deux mecs sur le banc et s'en prend à eux après la défaite. C'est incroyable. Bravo De Zerbi. Très belle analyse du match, super. Ils sont rentrés à la mi-temps, une fois que t’as le feu au cul tu les mets », explique l’ancien attaquant de l’équipe de France.

« Ils vont prendre une rouste à Paris »

« 70 % de possession presque à tous les matchs et ils n’en font rien du ballon, à un moment faut se poser les bonnes questions. (…) Leur progression est par séquences, c'est toujours incomplet. Là, ils vont prendre une rouste énorme à Paris qui va peut-être les achever », poursuit l’ancien attaquant de l’OM. De Zerbi est donc prévenu…