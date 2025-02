« C’est très sale », enquête explosive sur un joueur de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Devenu indésirable à l'OM, Chancel Mbemba n'a joué aucun match depuis le début de la saison et son départ est attendu. Le Congolais n'a toujours pas réussi à trouver une porte de sortie malgré sa belle expérience. En commençant sa carrière à Anderlecht en 2013, le défenseur central de 30 ans avait fait l'objet à l'époque d'une enquête concernant son véritable âge de la part de Romain Molina notamment.

Depuis quelques années, les rumeurs autour de l'âge de Chancel Mbemba ne cessent de fuser. Officiellement le joueur de l'OM a 30 ans à l'heure actuelle et dans le football actuel, certains affaires similaires ont parfois fait couler beaucoup d'encre. Romain Molina, journaliste habitué à révéler des scandales du monde du football, s'est confié sur le cas Chancel Mbemba.

Un contretemps majeur pour l'OM ! De Zerbi devra composer sans Rongier face à Angers. Quel impact sur la course au podium ? ⚽

➡️ https://t.co/kgHXYrnb7L pic.twitter.com/eUyoLKlBdr — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

Mbemba ciblé par une enquête

En terminant sa formation à Anderlecht et en y débutant sa carrière professionnelle là-bas, Chancel Mbemba a ensuite porté le maillot de Newcastle et du FC Porto avant d'arriver à l'OM. Mais les doutes persistent concernant son véritable âge. « Ma première enquête est pour CNN, c’était sur un joueur qui était en Belgique à Anderlecht, Chancel Mbemba, et tout le réseau qu’il y avait derrière et qui était très sale » révèle Romain Molina dans un entretien pour Alohanews.

Mbemba toujours mis à l'écart

Placé sur le banc des indésirables l'été dernier, Chancel Mbemba ne reviendra pas dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Le Congolais va rester à l'OM jusqu'à la fin de la saison et il faudra attendre l'été prochain pour espérer enfin le voir partir.