«C’est dégoûtant» : L’OM balance sur la polémique !

Tenu en échec par l’OGC Nice (2-2) ce mercredi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille l’a mauvaise contre l’arbitrage de la rencontre, Jérémie Pignard expulsant Faris Moumbagna en fin de première période. Interrogé en zone mixte, Leonardo Balerdi était sur la même longueur d’onde que son entraîneur et ses coéquipiers.

Au lendemain du match entre l’OM et l’OGC Nice (2-2), Jérémie Pignard se retrouve au cœur des discussions pour ses décisions. L’arbitre a expulsé Faris Moumbagna pour une faute sur Antoine Mendy avant la mi-temps, avant d’accorder un penalty très discuté au club phocéen, transformé par Pierre-Emerick Aubameyang. « Nous en avons discuté dans le vestiaire et nous avons jugé que la décision de donner le deuxième carton jaune suivi du rouge à Faris (Moumbagna) était assez sévère », estimait après la rencontre Ulisses Garcia.

« C’est dégoûtant »

« C’est dégoûtant , a pour sa part estimé Leonardo Balerdi après le match, relayé par La Provence. On a eu les dernières occasions avec "Ili" (Ndiaye) et "Auba" (Aubameyang). Parfois, tu as besoin d’avoir de la chance. On ne l’a pas eue dans ces situations. Il y a des choses positives, on a joué à 10 contre 11. On a fait des efforts, tout donné. On avait besoin de gagner. Mais vu notre situation, on ne peut pas considérer ce résultat comme une défaite. Le deuxième but qu’on encaisse sur une frappe de loin a été dur, on avait fait beaucoup d’efforts. On reste positif, un match important contre Lens arrive, il faut le gagner. »

« Ça ne paraissait pas une agression de loin »