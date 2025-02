Arabie Saoudite : Grosse confirmation pour la Vente OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien secrétaire général de l'OM, Julien Fournier aurait joué le rôle d'intermédiaire dans le mystérieux dossier de la vente du club. Porteur d'un projet saoudien de rachat, le responsable avait fait marche arrière en raison du refus de Frank McCourt. Ce vendredi, il est revenu sur son rôle et sur la position de l'homme d'affaires américain.

Ancien secrétaire général de l’OM, Julien Fournier a été impliqué dans le dossier de la vente de l’OM. Il aurait été missionné par des investisseurs saoudiens pour négocier avec Frank McCourt. Mais malgré les nombreuses rumeurs qui courent sur son avenir, l’homme d’affaires américain n’aurait pas l’intention de quitter le navire marseillais. « L'OM n'a jamais été à vendre et sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi » avait confié le boss de l’OM en mai 2021. Et ses récents investissements prouvent sa détermination.

La mèche est vendue ?

« McCourt commet une erreur essentielle de communication (Le Champions project ndlr) quand il arrive, mais ce sont les gens qui l’accompagnaient qui n’étaient pas du monde du football. Cela a crée des attentes chez les gens, sans avoir les moyens nécessaires. Aujourd’hui, il est presque à remercier chaque jour. L’OM lui coûte cher et il est présent, il réinvestit. Et les gens qui l’entourent sont de ce monde et peuvent l’aiguiller. L’OM a la chance de l’avoir » a déclaré Fournier au cours d'un entretien accordé à Massilia Zone ce vendredi.

La sortie troublante de Fournier

Relancé par le compte marseillais sur ce dossier assez obscure et secret, Fournier a botté en touche. « Si j’ai eu des contacts ? L’OM est aujourd’hui dans une phase de stabilité, et qui a besoin de calme. Ce sont des dossiers brûlants, mais ne comptez pas sur moi pour mettre une pièce dans la machine » a-t-il lâché. Cette opération n’a pas encore levé tous ses secrets.