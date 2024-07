La star de l’OL lance un message fort à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’équipe de France de Thierry Henry, les Jeux Olympiques vont débuter ce mercredi soir. C’est une rencontre face aux Etats-Unis qui attend les Bleus, qui joueront ce match au Vélodrome. L’ambiance devrait donc être au rendez-vous, mais avant ce match, Alexandre Lacazette, joueur de l’OL, a interpellé le public marseillais alors qu’on connait la rivalité entre les deux Olympiques en Ligue 1.

Si la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 aura lieu vendredi soir, c’est ce mercredi que les JO vont débuter pour certains. Ça sera notamment le cas pour l’équipe de France de football. Les joueurs de Thierry Henry seront sur la pelouse du Vélodrome à Marseille pour affronter les Etats-Unis. Et chez les Bleus, on espère avoir le soutien du public marseillais pour cette première rencontre des JO.

Thierry Henry espère une grosse ambiance à Marseille

Présent en conférence de presse ce mardi avec Alexandre Lacazette, Thierry Henry s’est prononcé sur l’ambiance du public marseillais. Le sélectionneur de l’équipe de France olympique a alors lâché : « Je suis venu ici avec l’équipe de France, on a toujours bien été accueillis. Donc j’attends la même chose. Je sais pas si c’est pareil pour Alex… (rires) Mais j’attends la même chose ».

« Je suis Français pas Lyonnais pendant la compétition »

Amusé par la réponse de Thierry Henry, Alexandre Lacazette, star de l’OL qui a déjà été vivement hué au Vélodrome, a de son côté confié : « Non mais on espère en tout cas avoir une grosse ambiance qui va aider les partenaires à faire un bon match. Je suis Français pas Lyonnais pendant la compétition ».

Thierry Henry a par la suite souhaité conclure, expliquant plus sérieusement : « Non mais blague à part, c’est super important, je lance un message. Là on est en équipe de France. Donc on représente l’équipe de France. A un moment donné, il va falloir être Français demain (mercredi) et supporter l’équipe tout simplement ».