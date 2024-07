Ligue 1 : Quel est le dernier trophée gagné par l'OL ?

La rédaction

Grande référence du football français, l'OL a marqué l'histoire de la Ligue 1 en remportant sept titres de Champion de France consécutifs de 2002 à 2008. Les Lyonnais sont devenus les rois incontestés du championnat et ils tentent depuis de retrouver les sommets. Malheureusement ils n'ont jamais pu remettre la main sur la première place de Ligue 1 et doivent s'en remettre à la Coupe de France et au Trophée des champions. Le dernier trophée du club date de l'année 2012 et la disette commence vraiment à se faire ressentir.

Finaliste de la Coupe de France cette année, l'OL avait l'occasion d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Malheureusement le club s'est incliné face au PSG le 25 mai dernier et devra encore patienter avant de garnir son armoire à butin. D'ailleurs le dernier titre date pour les Lyonnais puisque depuis 2012, ils n'ont pas réussi à retrouver le chemin de la victoire. Cette année-là, ils réussissaient le doublé Coupe de France-Trophée des champions.

Un doublé incroyable

Plus sur le devant de la scène depuis 4 ans, l'OL parvient à enchaîner de belles performances à l'issue de la saison 2012, se qualifiant pour la finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. Alors que l'OL ne peut pas faire mieux que 4ème au championnat, le club parvient à remporter la Coupe de France face à l'US Quevilly en finale, auteur d'une formidable épopée. Ce résultat lui permet donc de participer au Trophée des champions, match qui lance la saison suivante entre le vainqueur de la Coupe de France et le champion de Ligue 1. Face à Montpellier trois mois plus tard, les Lyonnais saisissent leur chance de soulever un trophée sur la pelouse de la Red Bull Arena à Harrison dans le New Jersey après une victoire aux tirs au but (2-2 après les prolongations).

Une longue disette

Depuis ce formidable enchaînement, l'OL n'a jamais réussi à remettre la main sur un trophée, malgré quelques opportunités. Les Lyonnais ont clairement perdu leur statut de club insubmersible en France. Le club aura tout de même réussi à révéler quelques grands noms du football français à l'image de Karim Benzema bien sûr, mais aussi Hugo Lloris qui était évidemment sur la pelouse lors de ce dernier titre. Le prochain se fait attendre.