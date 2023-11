Incidents OM-OL : Aulas en remet une couche

Axel Cornic

Après les malheureux évènements du 29 octobre dernier, qui ont entrainé le report du match entre l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, la LFP a choisi de le faire rejouer le 6 décembre prochain au stade Vélodrome en présence du public. Une décision qui est loin de faire l’unanimité...

Attendu comme l’un des matchs les plus importants de la saison, l’ Olympico n’a pas pu se tenir à cause d’accidents graves en marge du stade Vélodrome, avec notamment un caillassage du bus de l’OL. Le rendez-vous a désormais été fixé au 6 décembre, mais le fait que ce soit encore à Marseille et en plus en présence du public n’est pas du tout apprécié à Lyon.

« La Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer »

Plusieurs personnalités du club rhodanien se sont exprimées à ce sujet et certaines comme Fabio Grosso ou Corentin Tolisso ont même laissé penser à un possible boycott. Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas s’est exprimé à son tour. « Je ne peux pas tout dire non plus parce que je suis membre du Comex et membre du conseil d’administration de la Ligue, mais on va abandonner les casquettes institutionnelles pour parler » a-t-il déclaré, président tout de même d’après RMC Sport : « La Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer ».

« Je n’imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille »