Incidents OM-OL : Une décision est prise, Aulas annonce une catastrophe

Amadou Diawara

Alors que les bus de l'OL ont été caillaissés, Fabio Grosso et l'un de ses adjoints ont été blessés sérieusement au visage. Par conséquent, le choc face à l'OM - prévu initialement ce dimanche soir au Vélodrome - a été reporté. Selon Jean-Michel Aulas, rejouer cet Olympico a une date ultérieure est une très mauvaise idée.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OL se déplaçait sur la pelouse de l'OM ce dimanche soir. Toutefois, les cars des Gones ont été pris d'assaut par des supporters. En effet, les bus lyonnais ont été caillaissés durant leur trajet vers le Vélodrome. Résultat, Fabio Grosso et l'un de ses adjoints ont été blessés sérieusement au visage.

«Il ne faut pas que le match soit reporté»

Alors que l' Olympico entre l'OM et l'OL se jouera finalement à une date ultérieure, Jean-Michel Aulas a pris position sur le sujet. « Estimez-vous normal que le match soit reporté ? Il ne faut pas que le match soit reporté, mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer », a estimé l'ancien président lyonnais, avant d'aller plus loin.

«On donne la possibilité aux auteurs de recommencer»