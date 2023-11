«Dérive totale» : Catastrophe annoncée pour l’OL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’arrivée de Fabio Grosso à l’OL n’a eu aucun effet sur les résultats, John Textor songerait désormais à faire appel à Juninho comme conseiller spécial. Une idée qui laisse perplexe Bixente Lizarazu, ne cachant pas son inquiétude au moment de dresser un état des lieux de la situation à Lyon.

Opposé au Stade Rennais ce dimanche après-midi (17h05), l’Olympique Lyonnais rêve encore d’une première victoire pour enfin lancer sa saison. Les Gones sont lanternes rouges et doivent enchaîner pour espérer quitter la zone rouge, alors que la nomination de Fabio Grosso en lieu et place de Laurent Blanc en septembre n’a eu aucun effet sur l’OL. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu se montre inquiet pour l’avenir du club et reste perplexe face au possible retour de Juninho comme conseiller de John Textor.

Une icône de retour à Lyon, il interpelle le boss de l’OL https://t.co/ZLBPs6K7lm pic.twitter.com/VGLSURmZaz — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

« Juninho à l’OL ? À voir »

« On ne peut pas dire que ça ait très bien marché quand il est revenu comme dirigeant, après c’est dans un rôle différent, de conseiller. Il n’interviendrait qu’une fois par semaine, donc à voir », a confié Bixente Lizarazu dans Téléfoot ce dimanche, avant de dresser un terrible constat sur la situation à l’OL.

« L’OL est un avion sans pilote aujourd’hui »