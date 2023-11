Un ancien du PSG claque la porte après une bagarre, nouveau transfert en vue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mamadou Sakho a pris une décision radicale. Impliqué dans un accrochage avec Michel Der Zakarian, l'ancien défenseur du PSG a pris la décision de quitter Montpellier et de rompre son contrat. La direction ne s'attendait pas à un tel choix et se retrouve contrainte de recruter un défenseur lors du prochain mercato hivernal.

Que s'est-il passé entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian ? L'entraîneur de Montpellier a évoqué un « petit accrochage » avec l'ancien défenseur du PSG durant un entraînement. Mais de son côté, L'Equipe va plus loin en évoquant une violente altercation entre les deux hommes. Mis à pied il y a quelques jours, Sakho a pris les devants en quittant Montpellier. Sur les réseaux sociaux, il a publié une lettre pour justifier sa décision.

Sakho quitte Montpellier

« Il fait savoir quitter la table lorsque le RESPECT n’est plus servi. Suite à l’accident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline tout responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 2/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club. J’ai passé deux années dans ce club familial où j’ai pris du plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes “petits frères” du centre de formation » a lâché Sakho.

Son remplaçant déjà identifié ?