Un ancien du PSG impliqué dans une bagarre, il dévoile toute la vérité

Thibault Morlain

Formé au PSG et aujourd’hui à Montpellier, Mamadou Sakho s’est dernièrement retrouvé au coeur de la polémique. En effet, il avait été révélé par certains que l’international français avait eu un gros accrochage avec Michel Der Zakarian, son entraîneur. Au point même de lui mettre une balayette ? Alors que cette affaire Sakho a fait beaucoup, voilà que la vérité serait quelque peu différente par rapport à qui a pu être dit.

Dernièrement, Mamadou Sakho a retrouvé le chemin de l’entraînement avec Montpellier. Alors qu’on évoquait un possible licenciement pour le défenseur central du MHSC, il est toujours là suite aux tensions apparues à l’entraînement avec Michel Der Zakarian. Entre les deux hommes, ça avait chauffé. Au point d’en venir aux mains ? Alors que différents éléments sont sorties à propos de l’accrochage entre Sakho et Der Zakarian, la lumière a été faite…

Un ancien du PSG viré à cause d’une bagarre ? Une révélation tombe https://t.co/Ha6DCAKH73 pic.twitter.com/kHKQ4aUPqA — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

« Des conneries ont été racontées »

Au micro de France Bleu , le journaliste Bertrand Queneutte a remis les choses en ordre à propos de l’altercation entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. « Il y a des âneries, des conneries qui ont été racontées depuis quelques jours sur cette affaire Sakho/Der Zakarian. Moi en tant que journaliste, j’aime bien les faits, pas les rumeurs écrites à droite ou à gauche. Mamadou Sakho a repris le chemin de Grammont, oui, il a lui même posté des photos. Il est de retour alors que certains pensaient qu’il serait licencié. S’il est de retour, c’est que tout n’était pas aussi clair. De notre côté, nous avions très vite nuancé, mettant en avant qu’il n’y avait pas un Mamad’ agresseur et un Der Zak’ victime de l’autre. C’est plus nuancé et je ne suis pas en train de taper sur Michel Der Zakarian. On a su rapidement que l’histoire était plus grise que noire ou blanche. Der Zak le confirmant lui-même en parlant de petit incident », a-t-il expliqué.

« La balayette n’a jamais existé »