Un ancien du PSG impliqué dans une bagarre, le vestiaire sort du silence

Thibault Morlain

Depuis quelques jours, Montpellier vit des moments compliqués. En effet, le MHSC est secoué par différentes affaires et notamment la bagarre annoncée entre Mamadou Sakho et son entraîneur, Michel Der Zakarian. Alors que cette altercation entre les deux hommes fait énormément parler, Benjamin Lecomte, gardien montpelliérain, a livré sa version sur cette affaire.

C’est mouvementé actuellement à Montpellier. Alors que le MHSC a été fixé sur sa sanction suite au jet de pétard intervenu lors de la rencontre face à Clermont, la semaine a également été animé par l’affaire de la bagarre entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. L’ancien défenseur du PSG et son entraîneur en seraient venus aux mains. Par la suite, le MHSC a décidé de mettre à pied Sakho en attendant une possible future sanction.

« Ce sont des choses de la vie d’un groupe »

Gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte n’a pas échappé aux questions sur cette bagarre entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. En conférence de presse, il a expliqué : « Ce qui se passe dans le vestiaire devrait déjà ne pas sortir à vos oreilles et rester dans le vestiaire. Ce sont des choses de la vie d’un groupe ».

« Ça doit être dans le vestiaire et rester dans le vestiaire »