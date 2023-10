Un ancien du PSG viré à cause d’une bagarre ? Une révélation tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'affaire avait fait grand bruit. Il y a quelques jours, Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho auraient eu une vive altercation lors d'un entraînement. Il a été annoncé que le joueur avait été mis à pied par Montpellier, mais cela semble être faux puisqu'il a fait son grand retour à l'entraînement ce lundi.

Tout au long de sa carrière, Mamadou Sakho a été loué pour son comportement exemplaire. Alors lorsque L'Equipe a annoncé un accrochage entre l'ancien joueur du PSG et son entraîneur Michel Der Zakarian, certains n'y ont pas cru. Jérôme Rothen a rejeté la faute sur le coach de Montpellier, qui lui a répondu.

Un joueur veut quitter le PSG et rejoindre Mbappé https://t.co/ZZHnPjgAcd pic.twitter.com/ikmd5v8pfN — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

« C’est un petit accrochage »

« Il ne s’est rien passé dans le vestiaire. C’est un petit accrochage, c’est tout. Après on en rajoute beaucoup. On sort des trucs qui n’existent pas. (…) Je me sens bien. Oui, je me sens bien. Ça va mieux aujourd’hui, mais je ne parlerai pas de ça. Par contre si vous voulez des renseignements, vous appelez Jérôme Rothen » a lâché Der Zakarian en conférence de presse.

Sakho de retour à l'entraînement

Certains médias ont annoncé que Sakho avait été mis à pied par son club. Mais Foot Mercato annonce que cela n'est pas le cas puisque le joueur a repris l'entraînement ce lundi matin. Il était accompagné de deux membres du staff.