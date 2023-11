Bagarre dans le vestiaire, un ancien du PSG claque la porte

Axel Cornic

Ancienne idole du Parc des Princes et formé au Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho traverse une période compliquée à Montpellier. Il a en effet été accusé d’en être venu aux mains avec son entraineur Michel Der Zakarian après une altercation survenue en marge d’un entrainement et après s’être emmuré dans le silence, il a finalement décidé de s’exprimer.

Voilà une semaine que le climat est tendu à Montpellier. Dans une situation sportive précaire, le club héraultais doit faire face à une grosse polémique en interne puisque Mamadou Sakho a été accusé d’en être venu aux mains avec son entraineur, Michel Der Zakarian. Une supposée violence qui a finalement été démentie au fil des jours, mais qui ne devrait rien changer.





« Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n'est plus servi » pic.twitter.com/4j7LUAIXS3 — Mamadou Sakho (@mamadousakho) November 2, 2023

« J’ai décidé, en ce jour du 2/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club »

Car le divorce entre le MHSC et Sakho est acté, puisque le principal intéressé a annoncé son départ dans une lettre intitulée « Il fait savoir quitter la table lorsque le RESPECT n’est plus servi », publiée sur son compte Twitter. « Suite à l’accident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline tout responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 2/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club » a écrit Mamadou Sakho, qui avait rejoint le club en juillet 2019.

« Nous nous sommes rencontrés en Hommes, nous nous quittons en Hommes »