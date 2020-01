Foot - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Luis Campos n’ira nulle part !

Publié le 19 janvier 2020 à 21h25 par A.B. mis à jour le 19 janvier 2020 à 21h31

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, et notamment de Manchester United, Luis Campos n’a aucune intention de quitter le LOSC.

Cheville ouvrière de la réussite éclatante de l’AS Monaco, Luis Campos continue de faire des merveilles au LOSC. Un travail reconnu, qui attire de plus en plus de grands clubs européens. Récemment, il est question d’un intérêt de Manchester United pour le technicien portugais. Selon nos sources, il n’existe à ce jour aucun contact avec le géant de Premier League. Luis Campos n’a pas l’intention de quitter le LOSC et Gerard Lopez, dont il est très proche. Les supporters lillois peuvent être rassuré : il ne bougera pas.