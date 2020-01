Foot - LOSC

LOSC : Pierre Ménès critique deux choix forts de Christophe Galtier !

Publié le 14 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que le LOSC a été battu dimanche sur la pelouse de Dijon, Pierre Ménès a pointé du doigt les absences de Jonathan Bamba et Benjamin André au coup d’envoi.

En déplacement sur la pelouse de Dijon dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le LOSC n’a pas affiché son meilleur visage de la saison, loin de là. Battue 1-0 par une vaillante équipe bourguignonne qui a pu compter sur un gardien très inspiré, la formation de Christophe Galtier a notamment été pénalisé par certains choix opérés par son entraîneur comme l’a constaté Pierre Ménès sur son blog.

« Je ne sais pas ce qu’a voulu faire Galtier… »