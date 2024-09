LFP - Labrune : Kombouaré se lâche et lance un avertissement

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’avait fait avant la trêve internationale, Antoine Kombouaré s’est de nouveau exprimé sur l’élection du président de la LFP, remportée par Vincent Labrune. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du FC Nantes est allé dans le sens du choix des présidents de Ligue 1, mais a invité ces derniers à ne plus se plaindre désormais.

« Si c’est un entraîneur, il se fait virer. » Il y a un peu moins de deux semaines, avant la trêve internationale, Antoine Kombouaré s’était exprimé sur l’élection du président de la Ligue de football professionnel (LFP). L’entraîneur du FC Nantes avait alors évoqué le dossier des droits TV, pour lesquels Vincent Labrune, réélu mardi à la présidence de la LFP, avait promis un milliard d'euros.

« Les présidents sont là pour décider, ils sont mieux placés que moi »

« Je peux botter en touche (rires). Je ne sais pas, je ne suis pas dans ça. Je sais seulement qu’il a promis un milliard d’euros, c’est ça ? Aujourd’hui, on n’en est même pas à la moitié. Je vais aller au bout. Si c’est un entraîneur, il se fait virer. Quand le coach a des mauvais résultats, qu’est-ce qu’il fait ? Il se fait virer. Après, les présidents sont là pour décider, ils sont mieux placés que moi. Vincent, salut mon grand (rires) », avait déclaré Antoine Kombouaré.

« Par contre, il ne faut plus qu'ils se plaignent »

Présent en conférence de presse ce mercredi, le technicien français s’est de nouveau exprimé sur ce sujet. « C'est le choix des présidents, donc on respecte. Les présidents ont décidé de faire de nouveau confiance à Vincent Labrune. Ils sont mieux placés que moi et vous pour savoir ce que ce garçon va apporter au football français », a estimé Antoine Kombouaré, avant d’avertir les présidents de Ligue 1 : « Par contre, il ne faut plus qu'ils se plaignent. Il ne faut plus pleurer sur le fait qu'on n'a plus d'argent aujourd'hui et que les clubs sont en difficulté. S’ils font le choix c’est qu’ils ont confiance en lui. Ils ont certainement fait le bon choix, on respecte. Maintenant il est élu, à lui de travailler avec les présidents pour qu’on redresse le football français. »