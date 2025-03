FC Nantes : Kombouaré à l'OM, «c'était terminé» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, Antoine Kombouaré et le FC Nantes étaient à Marseille pour y affronter l'OM. Une rencontre qui a tourné en faveur du club phocéen (2-0). Les Canaris avaient pourtant un plan pour faire tomber les hommes de Roberto De Zerbi. Mais voilà que celui-ci s'est effondré avec le premier but de l'OM, inscrit par Amine Gouiri à la 73ème minute.

Après la défaite à Auxerre, l'OM a su retrouver le chemin de la victoire. Grâce à Amine Gouiri et Mason Greenwood, le club phocéen s'est imposé face au FC Nantes. Antoine Kombouaré a donc manqué son coup avec son équipe, lui qui était pourtant venu préparer. Mais tout a fini par tomber à l'eau pour l'entraîneur kanak.

« Une fois que Marseille a marqué, c’était terminé »

Rapporté par Ouest France, Antoine Kombouaré s'est exprimé sur la défaite de son FC Nantes. Il a alors dévoilé le moment où tout a basculé face à l'OM, confiant : « On était venu avec un plan bien précis, notamment presser très haut. Le plan a été respecté à la lettre. Malheureusement, on a raté des occasions gâchées pour nous. On a eu l’opportunité de faire quelque chose mais après, une fois que Marseille a marqué, c’était terminé ».

« Quand tu ne marques pas, tu es puni »

« J’ai aimé mon équipe qui a été audacieuse. Mais dans le haut niveau, il faut être efficace et c’est le défaut qu’on a eu ce soir. On a fait jeu égal pendant une heure, on a les occasions pour marquer mais quand tu ne le fais pas, tu es puni. Cette attaque nous a usés. On a pressé pendant une heure mais on a fini par lâcher le marquage. Vous finissez par prendre des situations avec du jeu dans le dos. Les adversaires passent leur temps à plonger dans le dos », a ensuite expliqué Antoine Kombouaré.