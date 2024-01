Vente ASSE : Daniel Riolo balance en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis plus de deux ans, l’AS Saint-Étienne est officiellement en vente, mais pour l’heure, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours à la tête du club du Forez. Les deux responsables auraient pourtant été approchés par des repreneurs intéressés, bien loin de répondre aux exigences financières d’après les révélations de Daniel Riolo.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient leur volonté de céder l’AS Saint-Etienne. « Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », confiaient-ils dans les colonnes du Progrès . Mais depuis cette annonce, les deux boss de l’ASSE sont toujours en poste malgré de nombreux projets évoqués. Selon Daniel Riolo, ce très long feuilleton s’explique par une raison simple.

« Ils ne veulent pas en entendre parler »

« Il y a encore eu récemment des mouvements avec des gens prêts à mettre 12 millions d’euros mais Romeyer et Caiazzo ne veulent pas en entendre parler. Ils sont encore persuadés qu’ils peuvent en tirer 25-30 , a affirmé le journaliste de RMC dans l’ After Foot lundi soir. Mais, oui, des gens tournaient récemment autour pour 12 M€, parce que le club vaut ça aujourd’hui. Ils ne veulent pas en entendre parler. »

Aucun projet n’est en pole