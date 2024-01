Vente ASSE : Caïazzo a trouvé le projet idéal ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La vente de l'ASSE piétine depuis plusieurs mois et aucun repreneur ne semble se détacher. Néanmoins, il semblerait que Bernard Caïazzo est un projet clair pour le futur investisseur du club du Forez. Le co-propiétaire des Verts souhaite absolument attirer un fonds d'investissement venu des Etats-Unis. Mais pour le moment, rien ne semble se décanter.

Voilà désormais quasiment trois ans que l'ASSE est en vente, et pourtant, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours là. Les deux actuels propriétaires du club du Forez, qui cherche à remonter en Ligue 1, n'ont pas encore trouvé le repreneur idéal, et la situation devient urgente, d'autant plus que le mandat avec KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher les offres de rachat, a pris fin.

Mercato - ASSE : Le recrutement plombé par la vente du club ? https://t.co/QFCbpUODUv pic.twitter.com/aD3wQ0BIIb — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Caïazzo veut absolument un investisseur américain

Néanmoins, selon les informations de Peuple-Vert , Bernard Caïazzo reste très actif sur le sujet et aurait une priorité, à savoir dénicher un fonds d'investissement aux Etats-Unis. Le co-propriétaire de l'ASSE continue d'explorer le marché en ce sens, sans réussite pour le moment.

Aucun projet n'avance ?