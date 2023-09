Révolution à l’ASSE, il crie au génie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’ASSE a enfin lancé sa saison et reste sur deux victoires consécutives contre Caen et Concarneau. Deux succès qu’il faut mettre au crédit de Laurent Batlles qui a décidé de changer de schéma tactique en délaissant son 3-5-2 pour un 4-3-3 qui porte ses fruits comme le souligne Denis Balbir qui valide cette changement.

💚 𝘉𝘦𝘯𝘫𝘪, 𝘊𝘢𝘧𝘪, 𝘐𝘣𝘳𝘢... 𝘉𝘦𝘯𝘫𝘪, 𝘊𝘢𝘧𝘪, 𝘐𝘣𝘳𝘢... 𝘉𝘦𝘯𝘫𝘪, 𝘊𝘢𝘧𝘪, 𝘐𝘣𝘳𝘢... Trois Verts décisifs pour trois points qui font du bien ! 🔙👊 pic.twitter.com/oBQtAM4YdO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 25, 2023

«Ce succès à Concarneau, c’est aussi celui du pragmatisme de Batlles»

« Ce succès à Concarneau, c’est aussi celui du pragmatisme de Laurent Batlles, qui, depuis deux matchs, a changé de système. On l’a beaucoup critiqué mais c’est un entraîneur qui s’adapte, qui a l’intelligence de changer avant qu’il ne soit trop tard. Son système a fait long feu », écrit-il dans son édito pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«L’ASSE est revenue parmi les équipes qui vont lutter pour la montée»