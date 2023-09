Il change tout et sauve l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison poussif, l'ASSE parvient à inverser la tendance et reste sur deux victoires consécutives qui permettent aux Verts de remonter dans le classement. Un retour en forme impulser par un changement tactique de Laurent Batlles qui a déliassé le 3-5-2 pour un 4-3-3. Un coup gagnant comme le souligne le journaliste Laurent Hess.

Tout avait mal débuté cette saison pour l'ASSE qui avait démarré par deux défaites consécutives. Cependant, les Verts semblent avoir redressé la barre et restent désormais sur cinq matches sans défaite, mais surtout sur deux victoires de rang à Caen (2-1) et à Concarneau (1-0). Deux victoires qui ont un point commun à savoir le 4-3-3 initié par Laurent Batlles qui a délaissé le 3-5-2 comme l'explique Laurent Hess, journaliste de BUT Football Club .

L'ASSE annonce un transfert surprise ! https://t.co/LIsY56GIra pic.twitter.com/9PZY7GKp95 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le coup gagnant de Batlles

« Englués dans les dernières places il y a encore quinze jours, les Verts ont rejoint la première partie du tableau. Menacé avant la trêve internationale, Batlles a retrouvé un peu de crédit. Son changement de système porte ses fruits avec deux victoires en deux matches depuis qu'il a troqué son 3-5-2 par un 4-3-3 bien plus hermétique. Pour le spectacle, la qualité de jeu, on repassera. Mais l'ASSE est plus solide et c'est déjà ça. A part un gros arrêt sur une frappe de Ba en première mi-temps, Larsonneur a passé une soirée tranquille à Lorient », écrit-t-il dans son édito pour BUT Football Club avant de poursuivre.

«Les Verts ont peut-être quelque chose à faire cette saison»