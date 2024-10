Mercato : L’ASSE a tenté le transfert de son bourreau !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face au SCO d'Angers, l'ASSE a essuyé une nouvelle défaite déchirante. Battu au stade Jean Bouin (4-2), le club stéphanois s'enfonce au classement. La faute notamment au capitaine angevin Himad Abdelli, buteur samedi soir. Ironie de l'histoire, le milieu de terrain a bien failli s'engager avec les Verts lors du dernier mercato estival.

Himad Abdelli a donné de l’espoir au SCO d’Angers en jouant un rôle important dans la victoire de son équipe face à l’ASSE ce samedi . Pourtant, sa présence dans le groupe d’Alexandre Dujeux n’était pas assurée. Lors du dernier mercato estival, Anderlecht, Lecce, Hellas Vérone ou encore l’ASSE étaient venus aux renseignements.

L'ASSE a tenté le coup

Ces dernières heures, L’Equipe a confirmé que les Verts avaient tenté le coup durant l’été. Mais le SCO d’Angers a trouvé les bons arguments pour le retenir et repousser la menace. Coordinateur sportif d’Angers, Laurent Boissier ne faisait pas mystère de la position de son club dans ce dossier Abdelli.

Angers a remporté la bataille

« Bien sûr qu’on aimerait le garder, le prolonger et lui permettre, comme on l’espère avec le coach, de faire une bonne saison en Ligue 1 et voir en fin de saison prochaine » avait-il confié. Un pari gagnant pour Angers, qui va tenter d’enchaîner sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi soir.