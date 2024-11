Avant le choc, l’ASSE menace l’OL

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 cette saison, l'ASSE n'a pas connu un début de saison exceptionnel. Pire encore, le club semblait sombrer avant de se reprendre légèrement. Samedi, les Verts ont réussi à valider une victoire importante face à Strasbourg à une semaine du derby contre l'OL. Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur, avait un message à faire passer.

La semaine dernière, l'ASSE avait connu une nouvelle déroute face à Angers, un concurrent direct dans la course au maintien. Le club est provisoirement 15ème en attendant la fin de la 10ème journée et espère pouvoir encore décoller un peu plus. Le prochain match sera forcément d'une importance capitale. Face aux rivaux lyonnais, Saint-Etienne aura envie de bien faire.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

L'ASSE revit

Depuis le début de la saison, l'ASSE a du mal à tenir en défense et les buts s'enchaînaient. Mais les Verts ont su élever le niveau face à Strasbourg samedi (2-0) et c'est forcément une bonne nouvelle avant d'aller défier l'OL. « Il y avait un état d’esprit ce soir qu’on a su retrouver (…) Les sourires ? Oui, ça fait du bien. Sur les deux derniers matchs, on n’avait pas explosé de joie comme ça. Sans faire de mauvais matchs, on faisait des erreurs énormes. Là, il n’y a pas eu d’erreurs et on gagne le match. On a surement progressé cette semaine » a d'abord confié Olivier Dall'Oglio en conférence de presse.

« Le derby ? On est y est déjà »

La semaine prochaine, l'ASSE aura un rendez-vous important face à l'OL, qui n'a plus perdu en Ligue 1 depuis le match face à Marseille. Dans cette rivalité qui anime le football français depuis des décennies, les Lyonnais ont pris l'avantage ces dernières années puisque la dernière victoire stéphanoise remonte à 2019. « Le derby ? On est y est déjà ! C’est clair. Match important pour tout le monde mais c’était important de prendre les points ce soir » rajoute Dall'Oglio.