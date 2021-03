Foot - ASSE

ASSE - Clash : Coronavirus, salaires... Des tensions entre les joueurs et la direction ?

Publié le 26 mars 2021 à 16h10 par La rédaction

L’ASSE souhaiterait que ses joueurs acceptent de baisser leur salaire, mais certains seraient réticents à accepter cette demande selon L’Equipe. Des informations démenties par le club stéphanois.

Cette saison n’est décidément pas comme les autres. La crise sanitaire continue de rythmer la vie des Français et a d’énormes répercussions sur les compétitions sportives, mais aussi sur les finances des clubs de football. En raison de l’incertitude lié à la crise du Covid-19, mais aussi du fiasco Mediapro en début d’année, plusieurs équipes de Ligue 1 ont commencé à négocier la diminution des salaires des joueurs. Certaines équipes sont parvenues à un terrain d’entente avec leur effectif à l’instar du Stade de Reims. Au sein de certaines formations à l’instar de l’ASSE, les négociations se poursuivent.

Selon l'ASSE, le climat serait « apaisé »