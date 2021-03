Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Romeyer, Puel… La tension monte après une décision surprenante de Caïazzo !

Publié le 21 mars 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que Bernard Caïazzo aurait décidé de s’exiler dans le Golfe en raison de la crise du Covid-19, cette décision aurait du mal à passer au sein de l’ASSE.

Depuis plus d’un an maintenant, le France vit au rythme du Covid-19. Le monde du sport n’échappe pas à cette crise, puisque de nombreux joueurs ont été touchés par le virus, tandis que les huis clos se succèdent, et les clubs souffrent sur le plan financier. Pour endiguer la propagation de l’épidémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures sanitaires contraignantes pour la population française. Certaines personnes ont donc décidé de s’exiler pour limiter l’impact de ces restrictions, à l’instar de Bernard Caïazzo si l’on en croit les informations de RMC . Une décision qui ne passe pas au sein de l’AS Saint-Etienne.

Bernard Caïazzo serait parti… dans le Golfe persique