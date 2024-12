Le rêve de Mbappé brisé par son successeur au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Ballon d’or est décerné au meilleur joueur de l’année par les journalistes. Une distinction qui a toujours échappé à Kylian Mbappé. Mais le champion du monde compte bien mettre ses mains un jour sur ce trophée. Mohamed Salah, pressenti pour éventuellement le remplacer au PSG, pourrait lui griller la priorité.

Depuis ses débuts en professionnels et son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé rêve du Graal pour tout footballeur : le Ballon d’or. Et en interview pour Clique X avec Mouloud Achour diffusée le 8 décembre dernier sur Canal+, Mbappé ne dissimulait pas son rêve doré.

« Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées. L’Euro avec l’équipe de France, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour. Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif. (…) J’ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d’or.».

Le PSG frappe fort ! 💥 Joao Neves, pépite venue de Benfica, rejoint la Ligue 1 pour un transfert record. Découvrez son potentiel !

➡️ https://t.co/Lz9FQhPtRX pic.twitter.com/QM1f0V5mjI — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Mbappé affiche son ambition pour le Ballon d’or, Salah lui fait déjà de l’ombre !

Afin de remplir chaque objectif cité ci-dessus, Kylian Mbappé a tourné une longue page de sept saisons au PSG afin de signer au Real Madrid jusqu’en juin 2029, champion d’Europe en titre où Karim Benzema, Luka Modric ou encore Cristiano Ronaldo ont dernièrement raflé des Ballons d’or. Cependant, Mohamed Salah sera un concurrent de marque pour Kylian Mbappé dans sa quête du trophée au vu de ses statistiques avec Liverpool cette saison : 30 contributions de buts en Premier League et 20 réalisations toutes compétitions confondues avec les Reds. En fin de contrat à l’issue de la saison, Salah est notamment annoncé du côté du PSG.

«Est-ce que je pense au Ballon d'or ? La seule chose qui me préoccupe, c'est que je veux que Liverpool remporte le championnat»

En zone mixte dimanche dernier après son but et son doublé de passes décisives contre West Ham (5-0), Mohamed Salah a été interrogé sur le Ballon d’or en prenant le soin de faire passer le message suivant.

« Est-ce que je pense au Ballon d'or ? La seule chose qui me préoccupe, c'est que je veux que Liverpool remporte le championnat et que j'en fasse partie. C'est la seule chose sur laquelle je me concentre depuis le début de la saison, alors je ferai de mon mieux pour aider l'équipe à remporter un trophée. Nous sommes dans la bonne direction, mais il y a bien sûr d'autres équipes qui essaient de nous rattraper et ce sont de très bonnes équipes. Nous devons donc rester concentrés, humbles et travailler dur, et repartir de l'avant ».