Le problème écologique qui menace le projet XXL du PSG !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, le PSG envisage de quitter le Parc des princes si la mairie de Paris ne souhaite pas lui vendre. Le club de la capitale a donc commencé à se renseigner pour savoir quelle ville pourrait accueillir son futur stade. L’option Saint-Quentin-en-Yvelines est clairement sur la table, mais un problème écologique pourrait mettre fin à cette idée.

Depuis maintenant de très nombreuses années, le PSG dispute ses matches à domicile au Parc des princes. Toutefois, dans les prochaines années, cela pourrait ne plus être le cas. En effet, le club de la capitale songe très fortement à quitter son enceinte de toujours si la mairie de Paris ne peut pas lui vendre.

Plusieurs projets sont sur la table

Pour le moment, la mairie de Paris a toujours refusé de vendre le Parc des princes au PSG et cela pourrait toujours être le cas, malgré les élections qui auront lieu en 2026. Le club de la capitale a donc commencé à prospecter et certains projets sont déjà évoqués. Des villes comme Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux ou bien Poissy sont candidates, mais d’après les informations du journaliste Daniel Riolo, c’est Ris-Orangis qui aurait pour le moment une longueur d’avance.

Un problème écologique pour Saint-Quentin-en-Yvelines

Ris-Orangis serait donc en tête, surtout que le projet de Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait être sacrément menacé. En effet, Le Parisien relaye le fait qu’une pétition en ligne a été lancée afin d’empêcher le projet. Et pour cause, si ce projet est retenu, le futur stade du PSG pourrait être construit sur un espace vert vierge, à quelques mètres d’une zone classée et protégée pour les oiseaux. « Difficile d’imaginer les oiseaux ne pas être perturbés par les flux de visiteurs dont certains viendront en voitures, les éventuels feux d’artifice, les jeux de lumière et le bruit les soirs de match ou durant je ne sais quel show », déclare Claudie Souché, membre de l’association SQY en Transition. Cela pourrait donc forcer le club de la capitale à ne pas choisir Saint-Quentin-en-Yvelines pour accueillir sa possible futur enceinte qui devrait compter entre 60 000 et 80 000 places. Affaire à suivre…