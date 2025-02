Corruption - OM : Au coeur de la polémique, il prend une grande décision !

Alexis Brunet

Le week-end dernier, le match entre l’AJ Auxerre et l’OM a particulièrement fait parler. Pablo Longoria s’est emporté suite à l’arbitrage de monsieur Stinat en parlant notamment de corruption, ce qui pourrait lui valoir une lourde suspension. L’arbitre de la rencontre est revenu sur cet épisode et il se dit prêt à arbitrer de nouveau dès la prochaine journée de Ligue 1.

Ce mercredi est un jour important pour Pablo Longoria. Le président de l’OM a rendez-vous devant la commission de discipline de la LFP pour plaider sa cause à la suite de ses propos tenus après le match face à l’AJ Auxerre. Le dirigeant marseillais avait parlé de corruption tout en traitant la Ligue 1 de championnat de merde.

L’OM remonté contre l’arbitrage de Stinat

Si Pablo Longoria était rentré dans une telle colère, c'est que selon lui l’arbitrage en Ligue 1 était très préjudiciable à l’OM. Lors du match contre l’AJ Auxerre, certaines décisions de l’arbitre Jérémy Stinat n’ont pas plu aux Marseillais, comme le deuxième carton jaune reçu par Cornelius, ou bien un penalty qui aurait été oublié pour une faute sur Quentin Merlin.

Stinat veut arbitrer au plus vite

Depuis cet épisode, Jérémy Stinat est donc pris pour cible par de nombreux fans de l’OM. Toutefois, cela ne semble pas avoir découragé l’arbitre de Ligue 1. Ce dernier a d’ailleurs confié à L’Équipe qu’il souhaitait être au sifflet de nouveau dès ce week-end. « C'était un souhait d'être sur un match dès le week-end prochain. Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j'étais en capacité d'arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s'est dit dans la semaine. Comme quelqu'un qui est tombé de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Je suis vraiment confiant et en pleine possession de mes moyens. » Jérémy Stinat ne recroisera toutefois pas l’OM dans l’immédiat, car c’est Stéphanie Frappart qui a été choisie pour arbitrer la rencontre entre le club phocéen et le FC Nantes qui aura lieu dimanche 2 mars.