Le nouveau pote de Mbappé interpelle Neymar !

Le Brésil a retrouvé le chemin de la victoire contre l'Équateur (1-0), mettant fin à une série de quatre matches sans succès dans les qualifications pour le prochain Mondial. Neymar manque toujours à l’appel après sa rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche survenue il y a près d’un an. Son coéquipier en sélection Rodrygo espère le voir revenir rapidement.

Depuis bientôt un an, le Brésil doit se passer des services de Neymar, victime d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche lors d'un match contre l'Uruguay le 17 octobre dernier. Aucune date n’a encore été annoncée pour le retour de l'ancien attaquant du PSG, parti en Arabie saoudite il y a un an, mais Rodrygo espère de son côté pouvoir le retrouver très vite.

« Nous attendons qu'il se rétablisse »

« Je pense que pendant longtemps, en équipe nationale, Neymar a été le seul responsable et, bien sûr, nous comptons beaucoup sur lui, je lui parle toujours. Nous savons, tout le monde sait, que c'est notre meilleur joueur, que c'est lui qui va être décisif pour nous, que nous attendons qu'il se rétablisse, qu'il a une place garantie dans l'équipe. Tout le monde le sait. Espérons qu'il revienne bien et qu'il nous aide », a confié le joueur du Real Madrid, qui évolue désormais avec Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Le Brésil en difficulté

Le Brésil a remporté son dernier match contre l'Équateur (1-0) mais peine à se montrer régulier dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026, enchaînant jusqu’à ce succès quatre rencontres sans victoire, et trois revers de suite. On comprend mieux l’espoir des Brésiliens de retrouver un Neymar en forme, et rapidement. Mais de son côté, la formation saoudienne d'Al-Hilal souhaiterait prendre son temps afin d'éviter une rechute. Record indiquait récemment que l'entraîneur Jorge Jesus serait prêt à patienter jusqu'en janvier avant d'utiliser sa star.